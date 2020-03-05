В Чите бизнесмена оштрафовали за сокрытие 11 миллионов

Руководителя компании оштрафовали на 250 тысяч рублей



В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора читинской организации, занимающейся технологическим присоединением строительных объектов к распределительным электросетям. Он признан виновным в сокрытии денежных средств организации от налогов в особо крупном размере.



- Установлено, что директор организации с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, используя счета третьих лиц, произвёл расчёты с контрагентами за приобретенные товары, работы, услуги. В случае поступления денег на расчетные счета руководимой им организации налоговые органы могли бы взыскать недоимку по уплате налогов в общей сумме более 11 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Забайкальского края.



Суд учел, что директор организации в полном объеме возместил ущерб, раскаялся в содеянном, в связи с чем назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

