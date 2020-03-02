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В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд

В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В прокуратуру обратился инвалид второй группы

Прокуратура Советского района Улан-Удэ по обращению инвалида второй группы проверила соблюдение законодательства в деятельности филиала ПАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Бурятии».

- Установлено, что ресурсоснабжающая организация вернула излишне оплаченные денежные средства за услугу теплоснабжения на лицевой счёт потребителя в счёт будущих коммунальных платежей. Несмотря на письменные требования о возврате средств наличными, деньги ему не возвращены, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурор района в интересах пенсионера обратился с иском в суд о защите прав потребителя услуг и взыскании с организации излишне уплаченной им денежной суммы.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу заявителя переплату в сумме 66 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
ТГК-14 прокуратура
 
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