В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд

В прокуратуру обратился инвалид второй группы



Прокуратура Советского района Улан-Удэ по обращению инвалида второй группы проверила соблюдение законодательства в деятельности филиала ПАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Бурятии».



- Установлено, что ресурсоснабжающая организация вернула излишне оплаченные денежные средства за услугу теплоснабжения на лицевой счёт потребителя в счёт будущих коммунальных платежей. Несмотря на письменные требования о возврате средств наличными, деньги ему не возвращены, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокурор района в интересах пенсионера обратился с иском в суд о защите прав потребителя услуг и взыскании с организации излишне уплаченной им денежной суммы.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу заявителя переплату в сумме 66 тысяч рублей.



Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

