В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов

Руководитель компании получил предупреждение



Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».



Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.



В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.



Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.



Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

