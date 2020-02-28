Руководитель компании получил предупреждение
Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».
Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.
В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.
Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
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