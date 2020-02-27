Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый пиломатериал

Вредителя обнаружили при обследовании



21 февраля в Северобайкальский межрайонный отдел управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии поступило извещение от ООО «ЛесМашЭкспорт». При исследовании пиломатериала (сосна обыкновенная) объёмом 100 кубометров, приготовленного для экспорта в Китай и хранящегося на базе в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района, обнаружен вредитель - малый чёрный еловый усач.



Заключение о заражении партии подкарантинной продукции выдано Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».



По данному факту в отношении заместителя начальника участка ООО «ЛесМашЭкспорт» составлен протокол об административном правонарушении. Для предотвращения вывоза заражённой подкарантинной продукции выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить нарушение, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

