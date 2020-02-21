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В Улан-Удэ возле церкви возник «Шабаш»

В Улан-Удэ возле церкви возник «Шабаш»
Бизнес, 
Вскоре «Шабаш» превратился в еврейский «Шабат»

В Улан-Удэ напротив Свято-Одигитриевского собора появилось кафе с неоднозначным названием «Шабаш» (шабаш – это тайные праздники и сборища нечистой силы). Этот факт запечатлела на видео местная жительница.

Сначала девушка подумала, что в названии ошибка и общепит хотели назвать «Шаббат», (шаббат — седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работ), но нет.

- Я ничего против креатива не имею. Но... Еду вчера, вижу, думаю - ошиблась, может-таки «Шаббат». Ан нет, «Шабаш» напротив Одигитрия, - написала девушка.


Спустя которое время последнюю букву «Ш» перевернули и получился «Шабат». Фотографию изменённого названия выложил другой пользователь Сети. Горожане шутят на эту тему, высмеивая название заведения.

«Что такого? Ведь есть же граница между адом и раем, между добром и злом, так пусть этой границей будет улица Банзарова», «Юмор у рестораторов имеется. Да сразу нужно «Адское место», «Господи. Куда катится мир. Скоро нельзя будет дать имя ребёнку, не уточнив, оскорбляет ли это кого-нибудь», саркастично отмечали горожане.
церковь кафе православие
 
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