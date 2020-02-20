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Иркутская фирма не вернула в Россию более 220 миллионов из Кореи

Иркутская фирма не вернула в Россию более 220 миллионов из Кореи
Бизнес, 
Южнокорейская фирма не поставила в Иркутск часть грузовиков и автозапчастей

Иркутская таможня возбудила уголовное дело в отношении местной фирмы по факту невозврата 221,4 миллионов рублей за непоставленный из Южной Кореи товар – автотранспортную спецтехнику и автозапчасти.

Установлено, что иркутская компания заключила долгосрочный внешнеэкономический контракт с южнокорейской фирмой на поставку транспортных средств, автозапчастей и номерных агрегатов. Фирма перечислила на счёт южнокорейского партнёра 5,7 млн долларов США.

В свою очередь, корейская фирма поставила автозапчасти и грузовые автомобили Daewoo Novus. Товар был продекларирован во Владивостоке на общую сумму 1,9 млн долларов США.

Остальная часть товара на общую сумму предоплаты в размере 3,8 млн долларов в Россию так и не поступила.

- В этом случае резидент – иркутская фирма, в соответствии с законодательством, должна была обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств за неввезённые на таможенную территорию товары, - пояснил замначальника Иркутской таможни Евгений Михневич.

Однако иркутская фирма не приняла никаких мер для обеспечения поставки товара в Россию и возврата уплаченных инопартнеру денег. Таким образом, сумма невозвращённых денежных средств в рублёвом эквиваленте составила 221,4 млн рублей.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Проводится дальнейшее расследование.
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