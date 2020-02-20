Предприниматели должны были известить о получении цветов и растений надзорный орган
В Северо-Байкальском районе Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели в феврале плановые осмотры цветочных магазинов.
Во время обследований были выявлены нарушения требований федерального закона «О карантине растений». Четверо предпринимателей продавали подкарантинную продукцию, а это срезанные свежие цветы, живые растения в горшках, семена для посева и другое, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.
- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - пояснили в пресс-службе управления.
В адрес предпринимателей направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений и разъяснили, что за нарушение установлена административная ответственность.
В Бурятии четыре цветочных магазина не сделали нужные уведомления
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предприниматели должны были известить о получении цветов и растений надзорный орган
Многоквартирный дом в 140а квартале должны были сдать ещё в 2016 году
Мэрия выкупит земельные участки, которые попали в зону строительства третьего моста через Уду
Жалобу рассмотрит антимонопольная служба
В республике насчитывается порядка 70-ти электрокаров
Сельхозпроизводители смогут получить нужную информацию по телефону
За год в России закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось
Жители посёлка Аэропорт неоднократно жаловались на качество горячей воды
В работе пекарни выявили многочисленные нарушения требований
Компания крупно уронила цену торгов и перестала выходить на связь
Поступили жалобы на торги по продаже имущества должника
Специалисты Роскачества изучили тушёную говядину высшего сорта
Администрация распорядилась немедленно убрать креативное оформление
Бизнесвумен продавала поддельные модные игрушки
Также планируется развивать туры по рекам Бурятии