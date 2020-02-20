В Бурятии четыре цветочных магазина не сделали нужные уведомления

Предприниматели должны были известить о получении цветов и растений надзорный орган



В Северо-Байкальском районе Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели в феврале плановые осмотры цветочных магазинов.



Во время обследований были выявлены нарушения требований федерального закона «О карантине растений». Четверо предпринимателей продавали подкарантинную продукцию, а это срезанные свежие цветы, живые растения в горшках, семена для посева и другое, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.



- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - пояснили в пресс-службе управления.



В адрес предпринимателей направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений и разъяснили, что за нарушение установлена административная ответственность.

