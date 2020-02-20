 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Февраля

19 Февраля

Популярное

В Бурятии четыре цветочных магазина не сделали нужные уведомления

В Бурятии четыре цветочных магазина не сделали нужные уведомления
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматели должны были известить о получении цветов и растений надзорный орган

В Северо-Байкальском районе Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели в феврале плановые осмотры цветочных магазинов.

Во время обследований были выявлены нарушения требований федерального закона «О карантине растений». Четверо предпринимателей продавали подкарантинную продукцию, а это срезанные свежие цветы, живые растения в горшках, семена для посева и другое, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.

- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - пояснили в пресс-службе управления.

В адрес предпринимателей направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений и разъяснили, что за нарушение установлена административная ответственность.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии четыре цветочных магазина не сделали нужные уведомления
В Бурятии четыре цветочных магазина не сделали нужные уведомления
Бизнес, 20.02.2020
Предприниматели должны были известить о получении цветов и растений надзорный орган
В Бурятии дольщик проблемного дома отсудил у застройщика 250 тысяч
В Бурятии дольщик проблемного дома отсудил у застройщика 250 тысяч
Бизнес, 20.02.2020
Многоквартирный дом в 140а квартале должны были сдать ещё в 2016 году
Строитель моста через Уду в Улан-Удэ получил аванс в 700 млн
Строитель моста через Уду в Улан-Удэ получил аванс в 700 млн
Бизнес, 20.02.2020
Мэрия выкупит земельные участки, которые попали в зону строительства третьего моста через Уду
В Улан-Удэ появятся первые зарядные станции для электрокаров
В Улан-Удэ появятся первые зарядные станции для электрокаров
Бизнес, 19.02.2020
В республике насчитывается порядка 70-ти электрокаров
В Бурятии заработала «горячая линия» для фермеров
В Бурятии заработала «горячая линия» для фермеров
Бизнес, 19.02.2020
Сельхозпроизводители смогут получить нужную информацию по телефону
В Бурятии не зафиксирована «смертность» бизнеса
В Бурятии не зафиксирована «смертность» бизнеса
Бизнес, 19.02.2020
За год в России закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось
Суд обязал ТГК-14 не давать грязную и мутную воду в Улан-Удэ
Суд обязал ТГК-14 не давать грязную и мутную воду в Улан-Удэ
Бизнес, 19.02.2020
Жители посёлка Аэропорт неоднократно жаловались на качество горячей воды
В Бурятии владелица пекарни устранила нарушения после штрафа
В Бурятии владелица пекарни устранила нарушения после штрафа
Бизнес, 19.02.2020
В работе пекарни выявили многочисленные нарушения требований
В Бурятии «чёрный» реестр поставщиков пополнила приморская фирма
В Бурятии «чёрный» реестр поставщиков пополнила приморская фирма
Бизнес, 18.02.2020
Компания крупно уронила цену торгов и перестала выходить на связь
В Бурятии пожаловались на конкурсного управляющего
В Бурятии пожаловались на конкурсного управляющего
Бизнес, 18.02.2020
Поступили жалобы на торги по продаже имущества должника
Бурятские консервы проверили на наличие ДНК кошки и собаки
Бурятские консервы проверили на наличие ДНК кошки и собаки
Бизнес, 18.02.2020
Специалисты Роскачества изучили тушёную говядину высшего сорта
Иркутян возмутило требование убрать с фасада зоогалереи обезьянок
Иркутян возмутило требование убрать с фасада зоогалереи обезьянок
Бизнес, 18.02.2020
Администрация распорядилась немедленно убрать креативное оформление
В Бурятии наказали китаянку с поддельными куклами «LOL»
В Бурятии наказали китаянку с поддельными куклами «LOL»
Бизнес, 18.02.2020
Бизнесвумен продавала поддельные модные игрушки
В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу
В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу
Бизнес, 18.02.2020
Также планируется развивать туры по рекам Бурятии
^