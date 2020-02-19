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В Улан-Удэ появятся первые зарядные станции для электрокаров

В Улан-Удэ появятся первые зарядные станции для электрокаров
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В республике насчитывается порядка 70-ти электрокаров

В этом году Россети Сибирь в Бурятии планируют начать установку первых в Бурятии электрозарядных станций для владельцев электромобилей.

На сайте администрации Улан-Удэ запущено голосование, чтобы определить самое удобное место для первой электрозарядки.

Проголосовать за тот или иной вариант можно с 19 по 27 февраля 2020 года на сайте https://ag.u-ude.ru/pollingList/Zaryadnye-stantsiy-dlya-elektromobiley.php

- Необходимость в установке электрозарядных станций в республике давно назрела. В Бурятии зарегистрировано порядка 70 электромобилей, в основном Nissan Leaf. Компания «Россети Сибирь» в Бурятии выделила на эти цели 3,5 млн рублей. Сейчас обсуждается, где именно будет установлена первая ЭЗС, - сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас рассматриваются площадки рядом с крупными торговыми центрами «Пионер», «Кэпитал Молл», «Пиплс парк», на территории ФСК и возле Этнографического музея. На сайте предусмотрена возможность предложить свой вариант.


Зарядные станции для электромобилей уже есть Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, в Омской области и других регионах.
автомобили АЗС
 
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