В Бурятии не зафиксирована «смертность» бизнеса

За год в России закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось



Российский бизнес в 2019 году стал чаще «умирать», пришли к выводу аналитики компании FinExpertiza. Они сопоставили число новых компаний с количеством закрывшихся, сообщает Lenta.ru.



По подсчётам авторов исследования, в прошлом году в России закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось, — 611,8 тысячи против 264,6 тысячи.



- Такая тенденция наблюдается последние три года — с момента начала сбора данных. В 2017 году закрылось 510,7 тысячи компаний против 359,4 открывшихся (преобладание в 1,4 раза), в 2018-м — 622,1 тысячи против 290,2 тысячи (2,14 раза), - говорится в материале Lenta.ru.



Таким образом, за последние три года в России количество действующих компаний совокупно снизилось на 680 тысяч, или на 18 процентов. Более половины закрывшихся предприятий к этому моменту работали больше года, 48 тысяч компаний имели стаж свыше пяти лет.



«Смертность» бизнеса в 2019 году была характерна для всех российских регионов. Исключениями стали лишь несколько регионов. Это Ленинградская область (плюс 585 компаний), Чечня (плюс 154), Бурятия (плюс 37), Ингушетия (плюс 27) и Чукотский автономный округ (плюс две компании).

