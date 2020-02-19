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Суд обязал ТГК-14 не давать грязную и мутную воду в Улан-Удэ

Суд обязал ТГК-14 не давать грязную и мутную воду в Улан-Удэ
Бизнес, 
Жители посёлка Аэропорт неоднократно жаловались на неудовлетворительное качество горячей воды

В конце 2019 года управление Роспотребнадзора по Бурятии инициировало иск к ПАО «ТГК-14» о предоставлении жителям посёлка Аэропорт Улан-Удэ услуги по горячему водоснабжению по открытой системе, соответствующей санитарным правилам и нормам. Граждане жаловались на качество горячей воды: из кранов бежала горячая вода грязного цвета, мутная, с неприятным запахом.

Центральный районный судом Читы исковые требования управления Роспотребнадзора по Бурятии удовлетворил в полном объёме.

Не согласившись с решением районного суда, ПАО «ТГК-14» обжаловало его в вышестоящий суд.

Решением Забайкальского краевого суда подтверждена законность и обоснованность решения районного суда.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.


водоснабжение
 
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