Суд обязал ТГК-14 не давать грязную и мутную воду в Улан-Удэ

Жители посёлка Аэропорт неоднократно жаловались на неудовлетворительное качество горячей воды



В конце 2019 года управление Роспотребнадзора по Бурятии инициировало иск к ПАО «ТГК-14» о предоставлении жителям посёлка Аэропорт Улан-Удэ услуги по горячему водоснабжению по открытой системе, соответствующей санитарным правилам и нормам. Граждане жаловались на качество горячей воды: из кранов бежала горячая вода грязного цвета, мутная, с неприятным запахом.



Центральный районный судом Читы исковые требования управления Роспотребнадзора по Бурятии удовлетворил в полном объёме.



Не согласившись с решением районного суда, ПАО «ТГК-14» обжаловало его в вышестоящий суд.



Решением Забайкальского краевого суда подтверждена законность и обоснованность решения районного суда.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.





