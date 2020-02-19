В работе пекарни выявили многочисленные нарушения требований
В Гусиноозерске судебные приставы обязали предпринимателя устранить нарушения требований законодательства при производстве хлеба и мучных изделий в хлебопекарне.
Прокурор обратился в суд в защиту прав потребителей на качественную продукцию после проведения внеплановой проверки, в ходе которой сотрудники надзорных органов выявили в работе пекарни многочисленные нарушения требований технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
Суд решил удовлетворить требования в полном объёме и обязать предпринимателя устранить нарушения. К примеру, в длинном списке отмечены нарушения, связанные с изменением планировки производственных помещений. Такое решение позволит исключить встречные и перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции.
- В рамках исполнительного производства решение суда было исполнено после неоднократных требований судебного пристава, привлечения должника к административной ответственности с назначением штрафа в размере 2 500 рублей и взыскания исполнительского сбора в рамках отдельно выделенного производства. Проверку надлежащего исполнения судебного решения провели совместно со специалистами управления Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
В Бурятии владелица пекарни устранила нарушения после штрафа
Бизнес, Фото:
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