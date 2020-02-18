Администрация распорядилась немедленно убрать креативное оформление
Сотрудники Иркутской зоогалереи сообщили, что представители администрации попросили их убрать с фасада всё лишнее. Здание нужно привести в соответствие с нормами благоустройства. По нормам, на центральной улице недопустимо такое оформление.
- Обидно до слёз... Сегодня от представителей администрации мы узнали, что Дом природы своим видом уродует город и срочно необходимо всё привести в соответствие с нормами благоустройства. Не будет больше обезьян с очками, которые всегда вызывал улыбки у проходящих мимо детей, да ничего яркого и интересного вообще не будет, хотя мы так старались. Всё снять, немедленно, прямо сегодня и срочно отчитаться, - сообщили сотрудники организации.
По их словам, допустима только информационная табличка с режимом работы, 30х40 см, и всё.
Подписчики группы возмущены решением и просят не убирать весёлое оформление.
«Красивое оформление. Не слушайте никого», «Я думаю, что подписи собрать нужно и писать на сайт администрации. Только для этого нужен резонанс, десять человек не спасут... Уж какие рекламы порой лепят и всем пофиг на оформление, деньги ж получают. А тут милое украшение помешало», «Гадство просто, мало того, что не помогают, да ещё и палки в колеса пихают», пишут люди.
Иркутян возмутило требование убрать с фасада зоогалереи обезьянок
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Администрация распорядилась немедленно убрать креативное оформление
Бизнесвумен продавала поддельные модные игрушки
Также планируется развивать туры по рекам Бурятии
Продукция не соответствовала требованиям документации
Владельца заставили привести земельный участок в пригодное состояние
По словам Алексея Цыденова, строительство терминала начнётся в этом году
По выявленным нарушениям наложены штрафы на сумму более 300 тысяч рублей
Ранее приняли постановление, ограничивающее одномоментное повышение тарифа
Проектный офис в администрации города проведёт комплексное исследование маршрутной сети
На аукцион была подана только одна заявка, да и та с нарушениями
Роспотребнадзор за год провёл более 550 проверок мясных цехов
Нарушений при экспорте и импорте продуктов не выявлено
Нарушений при перевозке продукции не выявлено
Должностное лицо оштрафовали
Нарушителю выдано предписание