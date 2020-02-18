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Иркутян возмутило требование убрать с фасада зоогалереи обезьянок

Иркутян возмутило требование убрать с фасада зоогалереи обезьянок
Бизнес,  Фото:Иркутская зоогалерея
Администрация распорядилась немедленно убрать креативное оформление

Сотрудники Иркутской зоогалереи сообщили, что представители администрации попросили их убрать с фасада всё лишнее. Здание нужно привести в соответствие с нормами благоустройства. По нормам, на центральной улице недопустимо такое оформление.

- Обидно до слёз... Сегодня от представителей администрации мы узнали, что Дом природы своим видом уродует город и срочно необходимо всё привести в соответствие с нормами благоустройства. Не будет больше обезьян с очками, которые всегда вызывал улыбки у проходящих мимо детей, да ничего яркого и интересного вообще не будет, хотя мы так старались. Всё снять, немедленно, прямо сегодня и срочно отчитаться, - сообщили сотрудники организации.

По их словам, допустима только информационная табличка с режимом работы, 30х40 см, и всё.

Подписчики группы возмущены решением и просят не убирать весёлое оформление.

«Красивое оформление. Не слушайте никого», «Я думаю, что подписи собрать нужно и писать на сайт администрации. Только для этого нужен резонанс, десять человек не спасут... Уж какие рекламы порой лепят и всем пофиг на оформление, деньги ж получают. А тут милое украшение помешало», «Гадство просто, мало того, что не помогают, да ещё и палки в колеса пихают», пишут люди.
зоопарк
 
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