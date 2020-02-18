В Бурятии наказали китаянку с поддельными куклами «LOL»

Бизнесвумен продавала поддельные модные игрушки
Бизнеследи, уроженка Китая торговала поддельными куклами «LOL» в магазине в селе Баргузин в Бурятии.
Поддельные игрушки были выявлены полицейскими во время осмотра магазина в июле 2019 года. В торговой точке обнаружили три игрушки с изображением товарного знака «LОL SURPRISE»: куколка в большом шаре стоимостью 700 рублей, куколка в маленьком шаре стоимостью 200 рублей, куколка в чемодане стоимостью 300 рублей.
По результатам проверки была проведена товароведческая экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Исключительные права на товарные знаки «LОL SURPRISE» принадлежат компании «МГА ИНТЕРТЕЙНМЕНТ, Инк.», однако компания не состоит в договорных отношениях с китайской предпринимательницей. Таким образом женщина незаконным использованием товарных знаков нанесла правообладателю существенный ущерб.
Решением Арбитражного суда предпринимательница привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. Также у неё конфисковали контрафактный товар.
Модные сейчас у детей куклы LOL придумала американская фирма. Особенность игрушек – упаковка, наподобие шоколадных яиц с сюрпризом внутри. Пока не вскроешь многослойную упаковку, не узнаешь, какая кукла попалась.
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