В Бурятии наказали китаянку с поддельными куклами «LOL»

Бизнесвумен продавала поддельные модные игрушки



Бизнеследи, уроженка Китая торговала поддельными куклами «LOL» в магазине в селе Баргузин в Бурятии.



Поддельные игрушки были выявлены полицейскими во время осмотра магазина в июле 2019 года. В торговой точке обнаружили три игрушки с изображением товарного знака «LОL SURPRISE»: куколка в большом шаре стоимостью 700 рублей, куколка в маленьком шаре стоимостью 200 рублей, куколка в чемодане стоимостью 300 рублей.



По результатам проверки была проведена товароведческая экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Исключительные права на товарные знаки «LОL SURPRISE» принадлежат компании «МГА ИНТЕРТЕЙНМЕНТ, Инк.», однако компания не состоит в договорных отношениях с китайской предпринимательницей. Таким образом женщина незаконным использованием товарных знаков нанесла правообладателю существенный ущерб.



Решением Арбитражного суда предпринимательница привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. Также у неё конфисковали контрафактный товар.



Модные сейчас у детей куклы LOL придумала американская фирма. Особенность игрушек – упаковка, наподобие шоколадных яиц с сюрпризом внутри. Пока не вскроешь многослойную упаковку, не узнаешь, какая кукла попалась.







