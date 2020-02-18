Также планируется развивать туры по рекам Бурятии
В Бурятии в 2020 году запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу с восточного берега озера, сообщает ТАСС со ссылкой на минтуризма республики.
- В целях активизации развития круизного туризма в Бурятии состоялось рабочее совещание. На нём озвучили, что в 2020 году запланирован пробный запуск маршрута на судне на воздушной подушке на 50 мест, - сказали в министерстве.
Для обеспечения безопасного судоходства на внутренних водных путях будут проведены дноуглубительные работы, уточняет ТАСС.
В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу
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