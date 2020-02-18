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В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу

В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Также планируется развивать туры по рекам Бурятии

В Бурятии в 2020 году запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу с восточного берега озера, сообщает ТАСС со ссылкой на минтуризма республики.

- В целях активизации развития круизного туризма в Бурятии состоялось рабочее совещание. На нём озвучили, что в 2020 году запланирован пробный запуск маршрута на судне на воздушной подушке на 50 мест, - сказали в министерстве.

Для обеспечения безопасного судоходства на внутренних водных путях будут проведены дноуглубительные работы, уточняет ТАСС.



Байкал туризм
 
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