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В Бурятии с продажи сняли 38 партий молочной продукции

В Бурятии с продажи сняли 38 партий молочной продукции
Бизнес, 
Продукция не соответствовала требованиям документации

Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в 2019 году исследовало 1273 пробы молочной и молокосодержащей продукции. По сравнению с прошлым годом количество исследований увеличилось на 28,1%.

Доля продукции, не отвечающей требованиям, составила 4,2%, что в 1,6 раза ниже показателя 2018 года.

- Из них по физико-химическим показателям – 4,3 %, в т.ч. по показателям фальсификации 19 проб (1,5%); по микробиологическим показателям - 5,4%. На протяжении последних трёх лет превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды, микотоксины) не обнаружено. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов не установлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Из оборота изъято 38 партий молочной продукции общим весом 339,5 кг. по причине несоответствия требованиям нормативной документации.

- В ходе проверок выявлены нарушения в части несоблюдения условий хранения молока и молокосодержащей продукции, неудовлетворительного санитарно-технического состояния производственных помещений, нарушения условий хранения, осуществление производственного контроля за качеством вырабатываемой продукции не в полном объёме. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия, - отметили в управлении.
Роспотребнадзор молоко
 
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