По словам Алексея Цыденова, строительство терминала начнётся в этом году
Строительство нового терминала в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ начнётся в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году аэропорт «Байкал» сменил собственника, ранее им была ГК «Метрополь», сейчас – владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко. В апреле 2018 года состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала. Тогда сообщалось, что «Новапорт» планирует инвестировать в проект около 2 млрд рублей.
- Сейчас идёт проектирование, во втором квартале инвестор должен выйти с экспертизой проектных работ. В этом году начнётся стройка, в 2021 году у нас будет новый терминал, - сказал ТАСС Алексей Цыденов.
Ранее в минтрансе Бурятии сообщали, что в результате работ площадь аэровокзального комплекса аэропорта будет увеличена на 30% - с 5 тыс. кв. м. до 6,5 тыс. кв. м. Также планируется капитальный ремонт действующего терминала «с изменением дизайна под международные перевозки». По данным коммерческого директора аэропорта Байкал Дмитрия Гармаева, пассажиропоток в воздушной гавани Улан-Удэ в 2019 году вырос по сравнению с показателем 2018 года на 27% и составил около 478,5 тыс. человек.
В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолёты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. В 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолётов, как Вoeing 767-300.
Новый терминал в аэропорту «Байкал» будет готов в следующем году
Бизнес, Фото:
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