В Бурятии с продажи сняли 340 кг некачественных овощей

По выявленным нарушениям наложены штрафы на сумму более 300 тысяч рублей
За 2019 год сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии исследовали 2763 образца плодоовощной продукции по показателям безопасности. По сравнению с прошлым годом количество исследований увеличилось на 14,5%.
По результатам лабораторных исследований доля плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (содержанию нитратов), составила 1,9 % (за аналогичный период 2018 г. – 1,5%).
- На протяжении последних двух лет превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды) не обнаружено. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Из оборота изъято 34 партии плодоовощной продукции объёмом более 340 килограмм в связи с несоответствием установленным требованиям.
По выявленным нарушениям в сфере оборота плодоовощной продукции наложены административные штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей, а также вынесены предупреждения.
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