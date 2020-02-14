Через Улан-Удэ перевезли 1,5 миллиона яиц в Монголию

Нарушений при экспорте и импорте продуктов не выявлено
На станции Улан-Удэ госинспекторы управления Россельхознадзора проводят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.
С 7 по 13 февраля при экспорте в Монголию осуществлён контроль перевозки 1 550 400 штук куриных яиц и 29,1 тонны животноводческой продукции: 1 тонны готовой молочной и 0,04 тонны готовой рыбной продукции, 19 тонн свинины, 9 тонн свиного жира, 0,05 тонны мясных консервов и 0,005 тонны натурального мёда.
При внутрироссийских перевозках проконтролировано 229 тонн отечественной и импортной продукции: 56 тонн мяса птицы из России, 28 тонн российской куриной продукции, 99 тонн отечественной продукции из свинины, а также 2 тонны мяса птицы из Беларуси, 15 тонн мяса птицы из Бразилии, 8 тонн говядины из Парагвая, 4 тонны парагвайских свиных и говяжьих субпродуктов и 17 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины.
Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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