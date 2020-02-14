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За неделю через Бурятию провезли 500 кг вареников с творогом

За неделю через Бурятию провезли 500 кг вареников с творогом
Бизнес, 
Нарушений при перевозке продукции не выявлено

Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на станции «Заудинский» с 7 по 14 февраля проконтролировали выгрузку 203 партий продукции отечественного и импортного производства весом 2112,6 тонны.

Обследовано 2069 тонн продукции российского производства: 206 тонн кормосмесей, 1372 тонны комбикорма, 335 тонн питьевого молока, 63 тонны мяса птицы, 29 тонн куриных полуфабрикатов, 2 тонны куриного фарша, 3 тонны куриных субпродуктов, 45 тонн свинины, 6 тонн свиного шпика, 3 тонны мясных полуфабрикатов, две тонны крабовых палочек, 500 кг вареников с творогом и 2,5 тонны морепродуктов.

Кроме того, досмотрено 43,6 тонны продукции импортного производства: 9 тонн мяса птицы из Бразилии, 28 тонн аргентинских говяжьих субпродуктов, одна тонна парагвайских субпродуктов из свинины, 200 кг мяса кроликов из Китая, 100 кг мяса кроликов из Чехии, 2,3 тонны белорусских крабовых палочек и 3 тонны мороженой рыбы из Чили.

Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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