Должностное лицо оштрафовали
Во время мониторинга ФГИС «Меркурий» государственный инспектор Россельхознадзора в Улан-Удэ установил нарушение ветеринарного законодательства. Представитель ООО «Мир продуктов» оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 28 кг куриной продукции с истекшим сроком годности.
По закону, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.
В отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело. наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ оформили документы на просроченную курятину
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушений при перевозке продукции не выявлено
Должностное лицо оштрафовали
Нарушителю выдано предписание
В отношении руководителя авиакомпании «ПАНХ» возбуждены уголовные дела
Генпрокуратура России подвела итоги работы в этой сфере
Горожане могут пожаловаться на некачественную уборку
Владелец товара не смог представить документы, подтверждающие его происхождение
Из магазина изъяли восемь единиц клинкового оружия
Предприятие не исполнило предписание Роспотребнадзора
Желающих охранять цирк за почти 800 тысяч рублей не нашлось
Среди возможных покупателей называют «Интер РАО» или «Газпром энергохолдинг»
Власти города подсчитывают стоимость нового проезда в общественном транспорте
Соответствующее распоряжение подписано правительством страны
Мэр осмотрел альтернативный источник отопления, установленный в частном доме
В магазине хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов