В Улан-Удэ оформили документы на просроченную курятину

Должностное лицо оштрафовали



Во время мониторинга ФГИС «Меркурий» государственный инспектор Россельхознадзора в Улан-Удэ установил нарушение ветеринарного законодательства. Представитель ООО «Мир продуктов» оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 28 кг куриной продукции с истекшим сроком годности.



По закону, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.



В отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело. наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

