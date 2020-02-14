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В Улан-Удэ оформили документы на просроченную курятину

В Улан-Удэ оформили документы на просроченную курятину
Бизнес, 
Должностное лицо оштрафовали

Во время мониторинга ФГИС «Меркурий» государственный инспектор Россельхознадзора в Улан-Удэ установил нарушение ветеринарного законодательства. Представитель ООО «Мир продуктов» оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 28 кг куриной продукции с истекшим сроком годности.

По закону, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

В отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело. наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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