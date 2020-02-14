Нарушителю выдано предписание
Во время досмотра подкарантинной продукции, принадлежащей ИП Хоззев, государственный инспектор Россельхознадзора выявил нарушение.
В Еравнинском районе Бурятии предприниматель захламил территорию погрузочно-разгрузочной площадки корой, щепой и другими отходами переработки древесины. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.
В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание, наложен штраф.
В Бурятии лесозаготовитель захламил погрузочную площадку
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