В отношении руководителя авиакомпании «ПАНХ» возбуждены уголовные дела
Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований налогового законодательства в ООО «Авиационная компания «ПАНХ».
Установлено, что компания не платила налоги на доходы физических лиц за 2016-2018 годы в размере более 6,4 млн. рублей. Всего же общая сумма не уплаченных организацией налогов, страховых взносов, акцизов на октябрь 2019 года составила более 32 млн. рублей.
- При этом, в нарушение преимущества списания денежных средств по поручениям налоговых органов, по письмам этой авиационной компании связанное с ней ООО «Байкальская авиационная компания» производило выплаты третьим лицам. Такие перечисления за 2018 год составили более 4, 8 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В отношении руководителя ООО ««Авиационная компания «ПАНХ» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.199.1 УК РФ «неисполнение обязанностей налогового агента», ч.1 ст.199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов».
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнская авиакомпания «ПАНХ» была образована в 2009 году. В 2016 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолётов. «ПАНХ» потеряла право на полёты в отдалённые районы Бурятии, после чего фактически ушла с авиарынка республики.
В 2018 году за невыплату зарплаты на сумму почти 8 миллионов рублей гендиректор авиакомпании получил судебный штраф в 50 тысяч.
В Бурятии авиакомпания уклонилась от налогов на 32 миллиона
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