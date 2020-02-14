 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Февраля

13 Февраля

Популярное

В Бурятии авиакомпания уклонилась от налогов на 32 миллиона

В Бурятии авиакомпания уклонилась от налогов на 32 миллиона
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В отношении руководителя авиакомпании «ПАНХ» возбуждены уголовные дела

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований налогового законодательства в ООО «Авиационная компания «ПАНХ».

Установлено, что компания не платила налоги на доходы физических лиц за 2016-2018 годы в размере более 6,4 млн. рублей. Всего же общая сумма не уплаченных организацией налогов, страховых взносов, акцизов на октябрь 2019 года составила более 32 млн. рублей.

- При этом, в нарушение преимущества списания денежных средств по поручениям налоговых органов, по письмам этой авиационной компании связанное с ней ООО «Байкальская авиационная компания» производило выплаты третьим лицам. Такие перечисления за 2018 год составили более 4, 8 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении руководителя ООО ««Авиационная компания «ПАНХ» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.199.1 УК РФ «неисполнение обязанностей налогового агента», ч.1 ст.199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов».

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнская авиакомпания «ПАНХ» была образована в 2009 году. В 2016 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолётов. «ПАНХ» потеряла право на полёты в отдалённые районы Бурятии, после чего фактически ушла с авиарынка республики.

В 2018 году за невыплату зарплаты на сумму почти 8 миллионов рублей гендиректор авиакомпании получил судебный штраф в 50 тысяч.



уклонение от налогов авиакомпания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков
Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков
Бизнес, 13.02.2020
Генпрокуратура России подвела итоги работы в этой сфере  
В Иркутске штрафуют за плохую уборку дворов
В Иркутске штрафуют за плохую уборку дворов
Бизнес, 13.02.2020
Горожане могут пожаловаться на некачественную уборку  
В Иркутске уничтожили 219 кг томатов
В Иркутске уничтожили 219 кг томатов
Бизнес, 13.02.2020
Владелец товара не смог представить документы, подтверждающие его происхождение

В Бурятии продавали ножи и казачьи шашки без разрешения
В Бурятии продавали ножи и казачьи шашки без разрешения
Бизнес, 13.02.2020
Из магазина изъяли восемь единиц клинкового оружия
В Бурятии наказали производителя пеллет
В Бурятии наказали производителя пеллет
Бизнес, 13.02.2020
Предприятие не исполнило предписание Роспотребнадзора
Цирк Бурятии не может найти себе охрану
Цирк Бурятии не может найти себе охрану
Бизнес, 13.02.2020
Желающих охранять цирк за почти 800 тысяч рублей не нашлось
«Дочка» РЖД продаёт акции ТГК-14 за два миллиарда рублей
«Дочка» РЖД продаёт акции ТГК-14 за два миллиарда рублей
Бизнес, 13.02.2020
Среди возможных покупателей называют «Интер РАО» или «Газпром энергохолдинг»
В Улан-Удэ не хватает 400 маршруток
В Улан-Удэ не хватает 400 маршруток
Бизнес, 12.02.2020
Власти города подсчитывают стоимость нового проезда в общественном транспорте  
В Бурятии запретили приглашать на работу граждан КНР
В Бурятии запретили приглашать на работу граждан КНР
Бизнес, 12.02.2020
Соответствующее распоряжение подписано правительством страны
В Улан-Удэ новым предприятиям и организациям запретят топить печи
В Улан-Удэ новым предприятиям и организациям запретят топить печи
Бизнес, 12.02.2020
Мэр осмотрел альтернативный источник отопления, установленный в частном доме
Куриную грудинку уничтожили в Бурятии
Куриную грудинку уничтожили в Бурятии
Бизнес, 12.02.2020
В магазине хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов
В Бурятии закрыли столовую и общежитие колледжа туризма
В Бурятии закрыли столовую и общежитие колледжа туризма
Бизнес, 12.02.2020
Здание общежития и столовой опечатали приставы
В Бурятии «управляшку» лишили лицензии за плохую работу
В Бурятии «управляшку» лишили лицензии за плохую работу
Бизнес, 12.02.2020
Организация не исполнила предписания прокуратуры
Монголы везут в Бурятию по 50 пар носков «для себя»
Монголы везут в Бурятию по 50 пар носков «для себя»
Бизнес, 11.02.2020
Туристы пытаются обмануть таможенников, выдавая товар для продажи за вещи личного пользования
Бурятские коллекторы не умеют хранить секретную информацию
Бурятские коллекторы не умеют хранить секретную информацию
Бизнес, 11.02.2020
На учёт поставлены работники, имеющие доступ к таким сведениям

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^