В Бурятии продавали ножи и казачьи шашки без разрешения

Сотрудники Росгвардии изъяли в оружейном магазине восемь единиц клинкового оружия.





Сотрудники лицензионного-разрешительного подразделения Росгвардии в Кабанском районе проверили предприятия, торгующие оружием и патронами. Во время проверки в одном из магазинов хранилось холодное клинковое оружие – ножи и казачьи шашки без соответствующего разрешения на хранение.Директор торгового предприятия нарушил требования федерального закона «Об оружии» и был привлечён к административной ответственности. В отношении него вынесено постановление о привлечении должностного лица к штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.