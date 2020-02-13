В Бурятии продавали ножи и казачьи шашки без разрешения

Из магазина изъяли восемь единиц клинкового оружия
Сотрудники лицензионного-разрешительного подразделения Росгвардии в Кабанском районе проверили предприятия, торгующие оружием и патронами. Во время проверки в одном из магазинов хранилось холодное клинковое оружие – ножи и казачьи шашки без соответствующего разрешения на хранение.
Сотрудники Росгвардии изъяли в оружейном магазине восемь единиц клинкового оружия.
Директор торгового предприятия нарушил требования федерального закона «Об оружии» и был привлечён к административной ответственности. В отношении него вынесено постановление о привлечении должностного лица к штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Из магазина изъяли восемь единиц клинкового оружия
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