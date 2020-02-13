Предприятие не исполнило предписание Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Бурятии провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Профит». Предприятие производит древесный уголь (пеллет) в селе Турунтаево Прибайкальского района.
- Установлено, что ООО «Профит» не в полном объёме исполнило предписание, в части утверждения в установленном порядке нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения цеха по производству древесного угля (пеллет) ООО «Профит». А также получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов санитарным правилам, установления и утверждения в установленном порядке санитарно-защитной зоны, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Материалы были направлены в судебный орган. Постановлением мирового судьи ООО «Профит» привлечено к ответственности в виде административного штрафа.
В Бурятии наказали производителя пеллет
Бизнес, Фото:
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