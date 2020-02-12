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В Улан-Удэ не хватает 400 маршруток

В Улан-Удэ не хватает 400 маршруток
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти города подсчитывают стоимость нового проезда в общественном транспорте

На маршрутах столицы Бурятии сейчас не хватает 400 автобусов, сообщил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв на заседании в горсовете.

- Одной из основных проблем стал устойчивый отток подвижного состава перевозчика, парк автобусов сократился почти на 20 % по сравнению с предыдущими годами. Это напрямую связано с ужесточением требований для перевозчиков, - отметил Юрий Ткачёв.

Особо остро стоит вопрос с маршрутами 28, 42, 64, которые ездят в отдалённые микрорайоны с плохими дорожными условиями. Как сообщал «Байкал-Daily», маршрут №64 уже прекратил перевозки пассажиров. По двум другим маршрутам перевозчики близки к отказу от своих маршрутов.

- В целом по всем городским маршрутам фиксируется нехватка подвижного состава. Для решения возникших проблем меняется схема маршрутов, установлен новый маршрут № 27. Рассматривается вопрос подвоза жителей посёлка Светлый маршрутом № 16, - сказал Юрий Ткачёв.

Также сегодня обсудили вопрос увеличения тарифов в автобусах.

Напомним, перевозчики осенью подали в мэрию документы с предложением о повышении тарифа на проезд. Они в предложении отметили, что себестоимость затрат на одного пассажира составляет 41 рубль. В конце ноябре прошлого года перевозчики предложили установить тариф за проезд днём в 28 рублей и 30 рублей вечером.

Вопрос с пересмотром тарифа пока встал на месте, в связи с тем, что перевозчики предоставили неполный пакет документов для анализа.

Пока же депутаты горсовета посчитали, сколько стоил бы тариф в общественном транспорте с учётом инфляции.

- То, что касается увеличения на размер инфляции – это безусловно справедливо. Мы уже договорились, мы посчитаем. С учётом инфляции тариф был бы 23,5 рубля, - отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков.

Также Сергей Бурдиков дал поручение комитету экономического развития посчитать предполагаемый тариф за проезд по новой методике.

- Я вас прошу посчитать имея те параметры, которые изменились, посчитайте, пожалуйста, какой был бы тариф по нашим новым методикам при изменении параметров. Все понимают, что вопрос не закрыт. Нам придётся рассматривать его не раз. Чтобы мы понимали, какой у нас должен быть тариф, - сказал депутат.
общественный транспорт
 
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