Куриную грудинку уничтожили в Бурятии

В магазине хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов



Государственный инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в селе Татарский Ключ Заиграевского района.



Выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В морозильной камере торгового зала магазина хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов.



Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание. Продукция уничтожена, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



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