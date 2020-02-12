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Куриную грудинку уничтожили в Бурятии

Куриную грудинку уничтожили в Бурятии
Бизнес, 
В магазине хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов

Государственный инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в селе Татарский Ключ Заиграевского района.

Выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В морозильной камере торгового зала магазина хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание. Продукция уничтожена, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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