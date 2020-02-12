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В Бурятии закрыли столовую и общежитие колледжа туризма

В Бурятии закрыли столовую и общежитие колледжа туризма
Бизнес,  Фото:из архива
Здание общежития и столовой опечатали приставы

Судебные приставы приостановили на 90 суток работу общежития и столовой Могойтинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса, расположенного в селе Могойто Курумканского района. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

С таким требованием в суд обратились специалисты управления Роспотребнадзора после внеплановой проверки. Были найдены нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение противоэпидемических мероприятий.

Судебные приставы опечатали здание общежития и столовой. Директора филиала предупредили об административной и уголовной ответственности.

В случае, если нарушения, послужившие основанием для закрытия объектов образовательного учреждения будут устранены, руководство колледжа вправе обратиться в суд о досрочном прекращении административного наказания.


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