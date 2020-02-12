Здание общежития и столовой опечатали приставы
Судебные приставы приостановили на 90 суток работу общежития и столовой Могойтинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса, расположенного в селе Могойто Курумканского района. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
С таким требованием в суд обратились специалисты управления Роспотребнадзора после внеплановой проверки. Были найдены нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение противоэпидемических мероприятий.
Судебные приставы опечатали здание общежития и столовой. Директора филиала предупредили об административной и уголовной ответственности.
В случае, если нарушения, послужившие основанием для закрытия объектов образовательного учреждения будут устранены, руководство колледжа вправе обратиться в суд о досрочном прекращении административного наказания.
В Бурятии закрыли столовую и общежитие колледжа туризма
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