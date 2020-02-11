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ГК «Титан» подвела итоги 2019 года и озвучила планы на 2020-й

ГК «Титан» подвела итоги 2019 года и озвучила планы на 2020-й
Бизнес, 
В ежегодном годовом собрании приняло участие более 300 руководителей и ведущих специалистов компании

Топ-менеджеры ГК «Титан» на ежегодном годовом собрании представили отчёты об итогах работы за 2019 года, наглядно показали цифровые показатели выполнения планов и озвучили задачи на 2020 год. В собрании участвовали более 300 человек – руководство и ведущие специалисты компании.


Руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний подвёл итоги работы компании за год: оценил выполнение поставленных задач, выделил положительные моменты, указал на пункты, требующие дополнительной проработки в этом году.

Работу группу компаний в 2019 году Вадим Бредний оценил положительно. Он также огласил приоритетные направления деятельности компании в 2020-м в рамках принятого стратегического плана развития «Титана».

- 2020 год - особенный год для «Титана». Мы вместе в декабре будем отмечать 25-летний юбилей группы компаний «Титан». В первую очередь, в юбилейный год мы должны отлично потрудиться: ввести в строй новые объекты, производственные предприятия, обязаны выполнить все планы. 25 лучших сотрудников ГК «Титан» будут награждены путёвками в Таиланд! – сообщил Вадим Бредний.

В 2020 году запланировано открытие новых объектов торговли в Улан-Удэ и районах Бурятии, состоится рестайлинг действующих супермаркетов, будет обновлена материально-техническая база, программное обеспечение. Планируется модернизация оборудования производственных предприятий, внедрение новых технологий, жёсткий контроль качества реализуемых товаров и услуг.

Управляющий директор ГК «Титан» Раиса Бредний в выступлении отметила передовые предприятия и сотрудников, дала оценку работы подразделениям компании. В заключение Вадим Витальевич и Раиса Иннокентьевна наградили лучших сотрудников и подразделения дипломами и премиями.



Титан
 
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