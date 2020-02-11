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В Бурятии цены на маски завышают в 14 раз

В Бурятии цены на маски завышают в 14 раз
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые аптеки нарушают права покупателей и отказываются продавать менее трёх масок

Команда «Молодёжки ОНФ» совместно с молодёжной палатой при Улан-Удэнском горсовете провела мониторинг аптек и выявила завышение цен на маски и противовирусные препараты в столице Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с ситуацией с коронавирусом в мире жители Бурятии массово начали скупать медицинские одноразовые маски. В аптечной сети республики сохраняется дефицит масок. Следующий крупный завоз средств индивидуальной защиты ожидается в марте.

Стоит отметить, что помимо подготовки к возможной эпидемии нового вируса, в Бурятии сложная ситуация с ОРВИ. В последние две недели в школах Улан-Удэ рекомендовали школьникам использовать маски. С 10 февраля по предписанию Роспотребнадзора республики в школах введён карантин до особого распоряжения, а в дошкольных заведения введён масочный режим для взрослых. Поэтому в Улан-Удэ в последние две недели большой спрос на маски и лекарства.

- Всего было проверено 19 аптек, в каждой из аптек были зафиксированы цены на популярные противовирусные лекарства и маски. В 13 аптеках маски вообще отсутствуют в продаже. В остальных аптеках их цена существенно завышена, - пояснил участник команды «Молодёжка ОНФ» Константин Адактуев. - Кроме того, в некоторых торговых сетях маски по одной штуке не продают, их необходимо приобрести как минимум 3-5 штук. Самая большая цена на простые трехслойные маски составила 21,3 рублей, в одной из аптек в наличие были только анатомические – 3 штуки стоят 270 рублей.

Кроме того, в соцсетях жители Бурятии направляли чеки и сигналы о завышении цен. В селе Хоринск можно купить 3 маски за 70 рублей, а в Северобайкальске одна маска обойдётся в 25 рублей. При этом, средняя цена масок по России до завышения цен составляла 1,5 рубля.

Также в аптеках проверялись цена на популярные противовирусные лекарственные препараты. Было выявлено увеличение цен – от 100 рублей до роста стоимости в четыре раза.

Собранные материалы с фотофиксацией и приложением чеков будут направлены в антимонопольную службу Бурятии и Росздравнадзор для принятия мер.

Общественники пришли к выводу, что из-за дефицита масок жители республики вынуждены покупать их по завышенной в десятки раз цене, при этом аптечные сети нарушают права покупателей и отказываются продавать менее трёх штук.

К слову, Владимир Путин на прошлой неделе на совещании с правительством предложил отзывать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
аптеки ОНФ ОРВИ коронавирус
 
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