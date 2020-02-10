Бизнесмен купил 860 га на Байкале у пайщиков

В Бурятии объяснили, как произошла покупка земли на побережье Чивыркуйского залива Байкала
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» опровергло свою причастность к владению и продаже крупного земельного участка на Байкале, который в итоге оказался в частных руках.
«На прошлой неделе в ряде СМИ прошла резонансная информация о приобретении земли и части акватории Чивыркуйского залива предпринимателем из Иркутска. В связи с этим к нам поступает множество возмущённых обращений граждан о недопустимости продажи и оформления в частную собственность земли Забайкальского национального парка. Даём официальный ответ по этому поводу», говорится в сообщении ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура оспаривает права иркутского предпринимателя на 860 га земель на побережье Байкала. Уникальную природную территорию – водно-болотные угодья, акваторию реки Исток и часть побережья Чивыркуйского залива – поставили на кадастровый учёт и предоставили в частную собственность. Иск о незаконности формирования участка природоохранная прокуратура подала в августе 2019 года в Баргузинский райсуд Бурятии, однако в ноябре суд отказал в его удовлетворении. В настоящее время судебное решение оспаривается в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.
В «Заповедном Подлеморье» пояснили, что данные земли никогда не входили в состав Забайкальского национального парка, а изначально ещё до его образования были в собственности рыболовецкого колхоза «Байкалец».
- После земельный участок был поделён на паи и роздан пайщикам. В 2015 году все участки выкупил предприниматель и оформил в собственность как один земельный участок. Забайкальский национальный парк этими землями никогда не владел, следовательно, никому не передавал и не продавал, - говорится в сообщении учреждения.
«Интерфакс» выяснил, что владельцем спорных земель на Байкале стал бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов. В компании уже заявили, что ИНК не имеет никакого отношения к этому делу, а это личный проект Буйнова.
Бизнесмен купил 860 га на Байкале у пайщиков
Бизнес, Фото:
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