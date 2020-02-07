Эту землю на Байкале прокуратура требует вернуть РФ
Владельцем крупного земельного участка на берегу Байкала в Бурятии, право собственности на который оспаривает природоохранная прокуратура, оказался бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов, сообщает «Интерфакс».
Как сообщал «Байкал-Daily», речь идёт о 860 га земель на побережье Байкала. Иск о незаконности формирования участка природоохранная прокуратура подала в августе 2019 года в Баргузинский райсуд Бурятии, однако в ноябре суд отказал в его удовлетворении. Сейчас надзорное ведомство оспаривает решение в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.
- Компания (ИНК) не имеет никакого отношения к этому делу. Это личный проект Николая Буйнова, который направлен на изучение и сохранение Байкала и прилегающих территорий. Проект носит некоммерческий характер. В настоящее время совместно с Забайкальским национальным парком ведутся консультации о создании парка эндемических культур растений озера Байкал, - сообщил «Интерфаксу» представитель Буйнова.
Он уточнил, что участок приобретён на законных основаниях у частных лиц, что подтверждено решением Баргузинского районного суда. В настоящее время проводятся работы по коррекции и уточнению границ земельного участка, однако работа осложняется отсутствием юридически установленных границ озера Байкал.
Владельцем 860 га земель на Байкале стал бенефициар нефтяной компании
Бизнес, Фото:
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