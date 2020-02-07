В Бурятии детсадовцев чуть не накормили просроченным маслом

Бизнесмен оформил документы на просроченный продукт



Во время мониторинга системы «Меркурий» государственный инспектор Северобайкальского межрайонного отдела управления Россельхознадзора установил нарушение.



Индивидуальный предприниматель оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 18 кг сливочного масла с истекшим сроком годности. Продукция предназначалась для детского дошкольного учреждения Северо-Байкальского района.



Согласно закону, в обороте не могут находиться пищевые продукты, сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело, наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

