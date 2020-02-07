В Улан-Удэ ветеринар оформил документы на 458 кг испортившейся конины

Врач безуспешно пыталась оспорить судебное решение о штрафе



Октябрьский районный суд Улан-Удэ оставил в силе постановление о назначении административного наказания в отношении ветеринарного врача, оформившего ветеринарные сопроводительные документы на продукцию с истекшим сроком годности.



Установлено, что ветеринарный врач-эксперт Бурятского управления ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» оформил ветеринарные сопроводительные документы на 458 кг конины с истёкшим сроком годности. Это является нарушением федерального закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов».



По данному факту было возбуждено административное дело, должностное лицо привлечено к административной ответственности, наложен штраф. Не согласившись с указанным постановлением, ветеринарный врач обжаловала его в Октябрьском районном суде.



- 4 февраля 2020 года по результатам рассмотрения суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление о назначении административного наказания осталось без изменения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

