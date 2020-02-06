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В Иркутск из Китая привезли салат с живыми вредителями

В Иркутск из Китая привезли салат с живыми вредителями
Бизнес, 
В салате-латук выявлены семь живых самок пальмового трипса

3 февраля управление Россельхознадзора при досмотре партии свежих овощей, поступивших автомобильным транспортом из Китая в Иркутск, обнаружило карантинные вредители. Рефрижератор прибыл в город до того, как из-за коронавируса ввели ограничение на въезд машин через границу с КНР.

В отобранном образце салата-латука общим весом 1,1 тонны специалисты выявили семь живых самок пальмового трипса (Trips palmi Karny), который является карантинным организмом в России.

Накануне собственник груза провёл обеззараживание зараженной партии салата. Сегодня повторно отобраны и исследованы пробы салата, прежде чем разрешить его реализацию.

- Пальмовый трипс – насекомое длиной около 1 мм, родиной которого является Юго-Восточная Азия. Вредитель распространяется в ходе торговли с посадочным материалом, срезанными цветами, овощами, упаковочным материалом. В условиях России наибольшую опасность представляет проникновение и распространение трипса на предприятиях закрытого грунта. Он повреждает растения из 20 семейств, предпочитая пасленовые, тыквенные, бобовые. Развивается также на многих декоративных растениях в теплицах и оранжереях, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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