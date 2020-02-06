В Бурятии компанию по добыче ископаемых оштрафовали на 300 тысяч

Компания «забыла» представить ежегодный отчёт



В Октябрьском районе Улан-Удэ судебные приставы взыскали с компании, занимающейся добычей природных ископаемых, штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение условий пользования недрами в части несвоевременного предоставления отчётности.



Компания получила лицензию на 3,5 года на разведку и добычу магматических и метаморфических пород на участке Черниговский в Мухоршибирском районе. Однако не представила ежегодный статистический отчёт в минприроды Бурятии.



Это нарушение стало основанием для привлечения организации к административной ответственности и назначения штрафа в размере 300 тысяч рублей.



В связи с тем, что компания не уплатила штраф в установленный срок, надзорные органы передали постановление о назначении административного наказания на исполнение к приставам.



Пристав разъяснил о последствиях несвоевременной уплаты штрафа. В результате, перспектива удвоения задолженности побудила должника внести на депозитный счёт необходимую сумму.



На сегодняшний день взысканные 300 тысяч рублей перечислены на счёт Бурприроднадзора, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

