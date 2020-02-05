Предприниматель продавал мороженую форель без ветеринарно-сопроводительных документов
Госинспектор управления Россельхознадзора и участковый полиции провели места несанкционированной торговли в Муйском районе Бурятии.
В посёлке проверяющие выявили факт нарушения ветеринарного законодательства. Индивидуальный предприниматель продавал 7 кг мороженой форели без ветеринарно-сопроводительных документов.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП. Рыбу владелец уничтожил в присутствии должностных лиц.
7 кг форели уничтожили в Бурятии
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