В Улан-Удэ снесли самовольную шиномонтажку

Бизнесмен незаконно построил шиномонтажную мастерскую в полосе отвода железной дороги



В Улан-Удэ судебные приставы обязали предпринимателя освободить земельный участок от металлического здания шиномонтажки, возведённого недалеко от супермаркета «Абсолют» по улице Мокрова. С таким заявлением в суд обратился представитель ОАО «Российские железные дороги».



Предприниматель самовольно возвёл здание шиномонтажной мастерской в полосе отвода железной дороги, которая предназначена для организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.



Должник приступил к исполнению судебного решения о сносе только после неоднократных требований судебного пристава и предупреждения об административной ответственности.



- После демонтажа здания, участок от остатков строения и мусора освободил взыскатель. В дальнейшем ОАО «Российские железные дороги» вправе возместить понесённые расходы за счёт средств должника, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

