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В Улан-Удэ снесли самовольную шиномонтажку

В Улан-Удэ снесли самовольную шиномонтажку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнесмен незаконно построил шиномонтажную мастерскую в полосе отвода железной дороги

В Улан-Удэ судебные приставы обязали предпринимателя освободить земельный участок от металлического здания шиномонтажки, возведённого недалеко от супермаркета «Абсолют» по улице Мокрова. С таким заявлением в суд обратился представитель ОАО «Российские железные дороги».

Предприниматель самовольно возвёл здание шиномонтажной мастерской в полосе отвода железной дороги, которая предназначена для организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

Должник приступил к исполнению судебного решения о сносе только после неоднократных требований судебного пристава и предупреждения об административной ответственности.

- После демонтажа здания, участок от остатков строения и мусора освободил взыскатель. В дальнейшем ОАО «Российские железные дороги» вправе возместить понесённые расходы за счёт средств должника, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
судебные приставы самовольные постройки
 
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