Бизнесмен незаконно построил шиномонтажную мастерскую в полосе отвода железной дороги
В Улан-Удэ судебные приставы обязали предпринимателя освободить земельный участок от металлического здания шиномонтажки, возведённого недалеко от супермаркета «Абсолют» по улице Мокрова. С таким заявлением в суд обратился представитель ОАО «Российские железные дороги».
Предприниматель самовольно возвёл здание шиномонтажной мастерской в полосе отвода железной дороги, которая предназначена для организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.
Должник приступил к исполнению судебного решения о сносе только после неоднократных требований судебного пристава и предупреждения об административной ответственности.
- После демонтажа здания, участок от остатков строения и мусора освободил взыскатель. В дальнейшем ОАО «Российские железные дороги» вправе возместить понесённые расходы за счёт средств должника, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
В Улан-Удэ снесли самовольную шиномонтажку
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 05.02.2020
Бизнесмен незаконно построил шиномонтажную мастерскую в полосе отвода железной дороги
Владелец закусочной оплатит штраф
Нарушения выявила муниципальная жилищная инспекция
Регулярно проходят рейды по рекламе вне положенных местах
Павильон с шаурмой прикрыли за грубые санитарные нарушения
В первую очередь обученные ловцы поедут в проблемный 111 квартал
В школе зафиксировано 12 случаев острой кишечной инфекции
«АкваСиб» продолжает обжаловать постановления судов о сносе своего завода на Байкале
В аэропорту не была проведена дополнительная оценка уязвимости
Впервые в Бурятии пользователь Instagram решился на розыгрыш автомобиля ради увеличения числа подписчиков
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 29.01.2020
Три года назад РЖД уже не нашли покупателей на акции
Бизнес, 29.01.2020
Материалы административного производства направлены в суд
Бизнес, 28.01.2020
Подрядчик должен был завершить работы ещё осенью, но затянул до зимы
Бизнес, 27.01.2020
Группа компаний «Титан» запустила благотворительную акцию «Добрые дела»