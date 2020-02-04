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В улан-удэнской закусочной хранилась свинина без документов

В улан-удэнской закусочной хранилась свинина без документов
Бизнес, 
Владелец закусочной оплатит штраф

В Улан-Удэ госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении предпринимателя, владеющего закусочной.

В ходе проверки было выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства: в закусочной «Элбэг» на хранении находилось 10 кг свинины без ветеринарно-сопроводительных документов.

- В соответствии с правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют документов изготовителя, поставщика, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф. Продукция оставлена на ответственное хранение до предоставления соответствующей документации.


Россельхознадзор
 
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