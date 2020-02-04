В Улан-Удэ «управляшка» начисляла свою плату за вывоз мусора

Нарушения выявила муниципальная жилищная инспекция



В Улан-Удэ жители многоквартирных домов по улице Ключевская, д. 60 Б/3 и микрорайона 140А, д. 21-22 вносили плату за вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора своей управляющей компания ООО «Ангара» в нарушение требований жилищного законодательства.



Управляющая компания «Ангара» продолжала начислять жильцам плату, хотя с 1 апреля 2019 года это стало обязанностью регионального оператора «ЭкоАльянс».



Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведённой управлением муниципальной жилищной инспекции по обращениям горожан.



По фактам нарушений ООО «Ангара» выданы предписания о перерасчёте жителям платы за содержание жилого помещения, а именно об исключении стоимости услуг по вывозу и утилизации бытовых отходов.



Многочисленные попытки компании оспорить решение Арбитражного суда Бурятии о перерасчёте платы жителям дома по ул. Ключевская, д. 60 Б/3 не увенчались успехом. 22 января Четвёртый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции и не удовлетворил апелляционную жалобу.



Сейчас в производстве республиканского Арбитражного суда находятся заявления ООО «Ангара» об обжаловании предписаний, выданных по нарушениям аналогичного характера в микрорайоне 140А д. 21, д 22.

