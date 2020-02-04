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Улан-удэнцев штрафуют за рекламу на светофорах и тротуарах

Улан-удэнцев штрафуют за рекламу на светофорах и тротуарах
Бизнес, 
Регулярно проходят рейды по рекламе вне положенных местах

26 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение правил размещения объявлений, плакатов и вывесок составлено с начала 2020 года, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

Комитет ежедневно проводит рейды на предмет выявления таких нарушений. В основном несанкционированную рекламу размещают на остановках, опорах ЛЭП, светофорах, ограждениях, фасадах зданий. Также печатную продукцию размещают на выносных щитовых конструкций на тротуарах, газонах и обочинах магистральных дорог.

Нарушителям грозит штраф: физическим лицам до пяти тысяч рублей; должностным лицам – до 10 тысяч рублей; юридическим лицам - до 50 тысяч рублей.

Размещать своё объявление, плакат и прочую печатную продукцию можно на только досках объявлений, размещённых по городу, и рекламных тумбах. На придомовых территориях такие места специально отводит управляющая компании и ТСЖ, обычно рядом с подъездами.


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