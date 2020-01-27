Улан-удэнец оказывает в Москве услугу «Жених на час»

Улан-удэнец Михаил Апальков оказывает в Москве услугу «Жених на час» - «на зависть коллегам». Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил уехал в столицу России в прошлом году. Там он снимался в различных шоу, в некоторых сериалах он исполнял роли второго плана. Однако на достигнутом он решил не останавливаться.
Молодой человек опубликовал необычное объявление. Из него следует, что парень встретит с работы с цветами, предоставит авто класса «люкс» к подъезду, устроит ужин при свечах, сопроводит на корпоратив и, конечно же, сделает селфи для соцсетей. Всё это делается только для «показухи».
Интересное объявление заметило издание «Mash», взяв интервью у него.
- Если ты хочешь, чтобы все поверили, что у тебя всё хорошо – я подарю тебе эту сказку, - говорит улан-удэнец.
На достигнутом Михаил решил не останавливаться. Он также предлагает услугу «Подруга на час». В этом случае, симпатичная девушка может прийти на работу, и «коллеги просто обалдеют».
Заплатить за актёрскую игру придётся 5 тысяч рублей.
В Бурятии Михаил прославился своими фильмами «Жеребец. Сделано в Сибири» (фильм про мужчину по вызову и его нелёгкую судьбу) и «Бурятский жеребец» (первая в Бурятии БДСМ-драма). Также актёр пробовал свои силы и на музыкальном поприще: он записал клип как MC Misha Up, а прошлой зимой выпустил трек под творческим псевдонимом «Бурятский Артур Пирожков».