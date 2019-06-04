Улан-удэнский актёр штурмует российские сериалы и телешоу

Улан-удэнец Михаил Апальков стал известен благодаря фильмам, которые стали скандальными ещё на стадии съёмок – «Жеребец. Сделано в Сибири» (фильм про мужчину по вызову и его нелёгкую судьбу) и «Бурятский жеребец» (первая в Бурятии БДСМ-драма). Михаил был создателем этих фильмов «для взрослых», а также сам снимался в главных ролях. Также актёр пробовал свои силы и на музыкальном поприще: он записал клип как MC Misha Up, а этой зимой выпустил трек под творческим псевдонимом «Бурятский Артур Пирожков».
Недавно Михаил стал одним из героев передачи телеканала Мир «Зал суда. Битва за деньги».
По сценарию, Михаил Апальков подал на Госавтоинспекцию в суд за то, что ему не выдали водительские права после сдачи экзаменов. Это произошло по причине задержания за неповиновение полиции полгода назад, когда он вёз свою беременную жену в больницу в нетрезвом виде, не имея прав. За этот инцидент Михаил получил 10 суток ареста и штраф в размере 15 тысячи рублей. Нарушитель 10 суток отсидел, но штраф не выплатил, что и послужило наложением ограничения на вождение.
В результате судебного разбирательства телевизионный суд удовлетворил иск по причине того, что наложение ограничения на вождение автомобиля не является поводом забирать водительские права.
О процессе съёмок и о том, как он стал участником шоу, актёр рассказать не смог, так как подписал договор о неразглашении деталей.
- Что касается судебных передач, то я никак это комментировать не могу. Я подписал соглашение о неразглашении, – рассказал «Байкал-Daily» Михаил.
Роль в подобном шоу является не единственной работой, в которой снялся Михаил Апальков. Актёр принял участие в новом проекте телеканала «Пятница».
- Это первое место, где мне удалось засветиться. Там мне изменили цвет волос. Другие подробности рассказать не могу, – поделился Михаил.
Также актёр из Бурятии снялся в эпизоде популярного сериала на ТНТ «Саша Таня», сериале «Скорая помощь» на НТВ.
Принял он также участие в нескольких рекламных роликах. Один из них был снят к международному съезду транспортников в Москве «Leaders in Urban Transportation Summit 2019».
съёмки в сериале «Скорая помощь»
с Андреем Гайдуляном, исполнителем главной роли в сериале «СашаТаня»
Кроме того, Михаила Апалькова утвердили на роль второго плана в новом российском историческом фильме.
- В конце мая меня утвердили на роль второго плана, а именно соратника главного героя в новом российском историческом фильме. Рабочее название и имя режиссёра по всё тем же причинам назвать не могу. Но имя громкое. Контракт подписан, сейчас идёт читка сценария и подготовка к роли. Лишь могу сказать, что для этой роли мне нужно будет носить парик, так как мои волосы сейчас слишком короткие. Съёмки начнутся в начале июля. Все время будет посвящено этому проекту. Ориентировочно съёмки продлятся до конца лета, – рассказал «Байкал-Daily» Михаил Апальков.
Помимо участия в шоу и сериалах, у Михаила есть опыт съёмок и в интернет проектах. Он принял участие в вэбсериале «Полный коллапс» и YouTube шоу «Вдуть не Вдуть» с возрастным ограничением 18+.