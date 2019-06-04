Улан-удэнский актёр штурмует российские сериалы и телешоу

В результате судебного разбирательства телевизионный суд удовлетворил иск по причине того, что наложение ограничения на вождение автомобиля не является поводом забирать водительские права.









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- Это первое место, где мне удалось засветиться. Там мне изменили цвет волос. Другие подробности рассказать не могу, – поделился Михаил.













Принял он также участие в нескольких рекламных роликах. Один из них был снят к международному съезду транспортников в Москве «Leaders in Urban Transportation Summit 2019».









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съёмки в сериале «Скорая помощь»















с Андреем Гайдуляном, исполнителем главной роли в сериале «СашаТаня»







Кроме того, Михаила Апалькова утвердили на роль второго плана в новом российском историческом фильме.

- В конце мая меня утвердили на роль второго плана, а именно соратника главного героя в новом российском историческом фильме. Рабочее название и имя режиссёра по всё тем же причинам назвать не могу. Но имя громкое. Контракт подписан, сейчас идёт читка сценария и подготовка к роли. Лишь могу сказать, что для этой роли мне нужно будет носить парик, так как мои волосы сейчас слишком короткие. Съёмки начнутся в начале июля. Все время будет посвящено этому проекту. Ориентировочно съёмки продлятся до конца лета, – рассказал «Байкал-Daily» Михаил Апальков.







