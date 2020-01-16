Власти обещают распределить по схеме маршрута №64 другие автобусы
В Улан-Удэ перестали работать почти все автобуса маршрута №64. Горожанам приходится пешком преодолевать немалые расстояния. Стоит отметить, что зимой сделать «марш-бросок» до поликлиники пенсионерам может быть довольно тяжело.
В мэрии Улан-Удэ сообщили, что меры принимаются.
- Да, мы в курсе этой проблемы. Уже проведены переговоры с организацией, осуществляющей перевозки про указанному маршруту. По итогам переговоров перевозчиком направлены десять автобусов с маршрута № 57 и два автобуса с маршрута № 37 на маршрут № 64, - прокомментировали «Байкал-Daily» в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Кроме того, с 20 января будет запущен новый маршрут № 27 сообщением «1-й участок станции Дивизионная – микрорайон Светлый», путь следования которого будет проходить по улице Жердева от проспекта Строителей до улицы Сахьяновой. По маршруту будут следовать два автобуса марки «ПАЗ», вместимостью более 40 человек.
Также на следующей неделе будет проведено совещание с другим частным перевозчиком по включению рассматриваемого участка по улице Жердева в схему маршрута № 36. Сейчас этот маршрут проходит по малому кольцу: поликлиника № 3 – Призывной пункт – 44 квартал – БСМП – пр. Строителей. После изменений в эту схему будут добавлены улицы Сахьяновой, Лебедева, Дарханская. Маршрут № 36 продолжит работать по графику, интервал движение составит раз в полчаса.
- Завтра информационные таблички с неактуальной информацией на перечисленных остановках будут демонтированы. В ближайшее время будет размещена обновлённая информация с учётом всех изменений, - уточнили «Байкал-Daily» в комитете по транспорту.
В Улан-Удэ прекращают работу маршрутки №64
Бизнес, Фото:
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