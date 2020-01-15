Иркутянку оштрафовали за кепку и браслет с изображением конопли

Бизнесвумен не знала о законах, запрещающих продажу товаров с картинкой растения



В Иркутске суд рассмотрел материалы дела об административном нарушении в отношении предпринимателя, которая допустила к продаже товары с изображениями конопли. Таким она образом она прорекламировала растение и нарушила требования закона «О рекламе» и «О наркотических средствах и психотропных веществах».



В октябре прошлого года в павильоне торгового центра была проведена проверка, в ходе которой специалисты обнаружили кепку и браслет с изображением конопли.



В суде предпринимательница вину не признала и указала, что не знала о запрете продажи товаров с изображением конопли. По делу был проведён ряд экспертиз, которые подтвердили, что на кепке и браслете изображены «листья пальчато-рассеченные на 7 ланцетных долей – род конопля».



Суд признал предпринимательницу виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кепка и браслет подлежат уничтожению.





