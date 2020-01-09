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На Байкале закроют три самовольно построенные гостиницы

На Байкале закроют три самовольно построенные гостиницы
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Предприниматели открыли гостиницы на территории нацпарка

На Ольхоне за прошедший год незаконно возвели три новых туристических объекта. В фактических обстоятельствах дела будет разбираться районный суд, так как природоохранная прокуратура предъявила иски о сносе самовольных построек.

Установлено, что отель «Долгожитель», гостевые дома «Гостиный двор» (он же «Вдохновение») и «Флагман» построены в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Прибайкальском нацпарке незаконно.

Владельцы не оформляли разрешение на строительство и документы о вводе объектов в эксплуатацию, а занятые земельные участки и вовсе не предназначались для какой-либо коммерческой деятельности. Государственная экологическая экспертиза проектной документации также не проводилась.

- Кроме того, предприниматели проигнорировали противопожарные требования и начали принимать туристов, нарушая правила пожарной безопасности. Постройки возведены с нарушением градостроительных, природоохранных норм и пребывание в них несёт потенциальную угрозу жизни и здоровью людей, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о сносе и демонтаже туристических объектов. В настоящий момент эксплуатировать рекреационные комплексы до момента разрешения исков запрещено.
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