Новый директор КСК пошёл навстречу арендаторам
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в паблике «Аноним 03» появилась просьба от арендатора помещения в КСК к новому директору учреждения Юрию Сибирякову сделать туалеты бесплатными.
- КСК ЗММК вроде бы муниципальное учреждение. Мы арендуем помещение и ещё должны оплачивать туалет. Ни много ни мало 10 рублей за каждое посещение. В других организациях такого нет. Почему на КСК ЗММК так? Просьба нового директора МУП КСК ЗММК обратить на это внимание и навести порядок. Заранее благодарим, - написал тогда анонимный пользователь Интернета.
Как оказалось, вопрос решился уже на следующий день после публикации поста. Об этом отчитались вчера всё в том же «Анониме 03».
- Хотелось бы поблагодарить нового директора МУП КСК ЗММК за оперативное решение в пользу бесплатного туалета для работников. Вопрос был решён уже на следующий день после публикации в сообществе, - написал аноним.
Комментаторы отмечают, что туалет теперь стал бесплатным для всех, а не только для работников КСК.
Улан-удэнцы теперь надеются, что и в крупных магазинах теперь появятся бесплатные туалеты.
- Люди бы ходили и выбирали товар, а не искали туалет, - написал один из комментаторов.
Бывший заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике, а до этого бывший руководитель пресс-службы мэрии города Юрий Сибиряков возглавил КСК в середине ноября. Решение о смене руководства КСК принял мэр города Игорь Шутенков после обнаружения в здании культурно-спортивного комплекса игрового клуба. Тогда мэр сообщил о своём решении об увольнении директора КСК Юрия Хастаева и председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой.
Юрий Сибиряков отменил плату за туалет
Бизнес, Фото:
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