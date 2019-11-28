 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Ноября

29 Ноября

Популярное

Юрий Сибиряков отменил плату за туалет

Юрий Сибиряков отменил плату за туалет
Бизнес,  Фото:"Аноним 03"
Новый директор КСК пошёл навстречу арендаторам

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в паблике «Аноним 03» появилась просьба от арендатора помещения в КСК к новому директору учреждения Юрию Сибирякову сделать туалеты бесплатными.

- КСК ЗММК вроде бы муниципальное учреждение. Мы арендуем помещение и ещё должны оплачивать туалет. Ни много ни мало 10 рублей за каждое посещение. В других организациях такого нет. Почему на КСК ЗММК так? Просьба нового директора МУП КСК ЗММК обратить на это внимание и навести порядок. Заранее благодарим, - написал тогда анонимный пользователь Интернета.

Как оказалось, вопрос решился уже на следующий день после публикации поста. Об этом отчитались вчера всё в том же «Анониме 03».

- Хотелось бы поблагодарить нового директора МУП КСК ЗММК за оперативное решение в пользу бесплатного туалета для работников. Вопрос был решён уже на следующий день после публикации в сообществе, - написал аноним.

Комментаторы отмечают, что туалет теперь стал бесплатным для всех, а не только для работников КСК.

Улан-удэнцы теперь надеются, что и в крупных магазинах теперь появятся бесплатные туалеты.

- Люди бы ходили и выбирали товар, а не искали туалет, - написал один из комментаторов.

Бывший заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике, а до этого бывший руководитель пресс-службы мэрии города Юрий Сибиряков возглавил КСК в середине ноября. Решение о смене руководства КСК принял мэр города Игорь Шутенков после обнаружения в здании культурно-спортивного комплекса игрового клуба. Тогда мэр сообщил о своём решении об увольнении директора КСК Юрия Хастаева и председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой.
туалеты КСК аренда помещений
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
В Бурятии наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
Бизнес, 29.11.2019
Победителями стали 28 наименований товаров и услуг
В Улан-Удэ назвали причины возможного подорожания проезда в маршрутках
В Улан-Удэ назвали причины возможного подорожания проезда в маршрутках
Бизнес, 29.11.2019
В мэрии сообщили, что перевозчики предоставили неполный пакет необходимых документов для повышения тарифа
Улан-удэнская ледовая арена Ice Metr в шорт-лист премии BISPO AWARDS
Улан-удэнская ледовая арена Ice Metr в шорт-лист премии BISPO AWARDS
Бизнес, 29.11.2019
Ice Metr попал в номинацию «Лучший спортивный проект в рамках взаимодействия государства и бизнеса»
Проезд в маршрутках Улан-Удэ может подорожать до 28 и 30 рублей
Проезд в маршрутках Улан-Удэ может подорожать до 28 и 30 рублей
Бизнес, 29.11.2019
В Улан-Удэ впервые озвучили новый возможный тариф на проезд
Улан-удэнец взыскал с изготовителя мебели 62 тысячи
Улан-удэнец взыскал с изготовителя мебели 62 тысячи
Бизнес, 28.11.2019
Организация отказалась возвращать деньги за некачественную работу  
Индийская компания зарегистрируется в России для проекта в Бурятии
Индийская компания зарегистрируется в России для проекта в Бурятии
Бизнес, 28.11.2019
Индийская «Меданта» заявляет о готовности создавать медицинские центры в Бурятии
В центре Улан-Удэ начали строить ледовый городок
В центре Улан-Удэ начали строить ледовый городок
Бизнес, 28.11.2019
На площади Советов появятся скульптуры, катушки, горка, лабиринт и 30-метровая ёлка
Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку
Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку
Бизнес, 28.11.2019
Мероприятие состоится в субботу
В Бурятии всё-таки нашёлся строитель дороги до «Щучки»
В Бурятии всё-таки нашёлся строитель дороги до «Щучки»
Бизнес, 28.11.2019
Вопрос строительства дороги решился сразу после «нагоняя» от Ольги Голодец
Юрий Сибиряков отменил плату за туалет
Юрий Сибиряков отменил плату за туалет
Бизнес, 28.11.2019
Новый директор КСК пошёл навстречу арендаторам  
Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ
Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ
Бизнес, 28.11.2019
Нового гендиректора аэропорта назначат из резерва холдинга «Новапорт»
В Бурятии уничтожили свиной набор для хаша без документов
В Бурятии уничтожили свиной набор для хаша без документов
Бизнес, 28.11.2019
Мясная продукция хранилась в сельском магазине

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Сергей Тарасенко
Сергей Тарасенко
Фотограф
Байкал в ноябре
27.11.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Загрузка...
^