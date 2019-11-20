Юрия Сибирякова попросили отменить плату за туалет



Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Сибиряков, занимавший пост заместителя председателя комитета по социальной и молодёжной политике, был назначен директором КСК совсем недавно. Решение о смене руководства КСК принял мэр города Игорь Шутенков после обнаружения в здании культурно-спортивного комплекса игрового клуба. Тогда мэр сообщил о своём решении об увольнении директора КСК Юрия Хастаева и председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой.







15 ноября в управлении по информационной политике города сообщили, что чиновники уволились по собственному желанию. Кстати, Кузовлева выразила своё несогласие с методом увольнения.





В Бурятии в популярном паблике «Аноним 03» арендатор помещения в КСК возмутился установленной в здании оплате в 10 рублей за каждое посещение туалета. С просьбой разобраться в ситуации он обратился к новому директору КСК Юрию Сибирякову.- КСК ЗММК вроде бы муниципальное учреждение. Мы арендуем помещение и ещё должны оплачивать туалет. Ни много ни мало 10 рублей за каждое посещение. В других организациях такого нет. Почему на КСК ЗММК так? Просьба нового директора МУП КСК ЗММК обратить на это внимание и навести порядок. Заранее благодарим, - написал анонимный пользователь Интернета.