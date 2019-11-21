В Бурятии оштрафовали гендиректора «Промтехлеса»

Прокуратура выявила нарушение законодательства о пунктах приёма и отгрузки древесины



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии ООО «Промтехлес», занимающееся переработкой древесины, нарушало закон об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.



Установлено, что ответственными должностными лицами предприятия не соблюдаются требования о наличии документов, необходимых при приёмке, переработке и отгрузке древесины.



В отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал руководителя на 40 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

