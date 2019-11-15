Уволенная Анастасия Кузовлева: «Позволю не согласиться с методами»

«Как же так? Сначала вброс, а потом дело?», - вопрошает бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение об увольнении с поста председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой. Вместе с ней уволен директор МУП «КСК» (Культурно-спортивный комплекс на проспекте Строителей).
Причиной отставок был назван подпольный игровой клуб в здании культурно-спортивного комплекса.
Сегодня на своей странице в соцсети бывшая чиновница прокомментировала решение мэра.
- Дорогие друзья! Наблюдаю неприятный момент. Сегодня социальные сети превращаются из механизма справедливого доведения информации в инструмент карательного унижения и попытку опорочить и задавить человека. И самое печальное, что этим инструментом пользуются те, чьё призвание и задачи в городе совсем иные… Молниеносно разлетелся и стал самым комментируемым пост Игоря Юрьевича Шутенкова о моём увольнении в момент, когда никаких распоряжений по этому поводу не было принято. Как же так? Сначала вброс, а потом дело? Позволю себе не согласиться с такими методами, - отметила в своём посте Анастасия Кузовлева.
Бывший председатель КУИ призналась, что решение написать заявление об оставлении должности было принято не просто «в условиях, когда уже размещённая мэром города информация не позволяет ему перейти в стадию объективной оценки моей многолетней работы и обсуждения выходов из сложившейся ситуации».
Далее Анастасия Кузовлева пишет, что прошла непростой путь работы в городской администрации от ведущего специалиста до председателя комитета.
- Прошла его со студенческой скамьи, не двигаемая никем, все силы посвятила поступательному движению и профессиональному росту. Переподготовке, обучению, желанию работать эффективно и во благо. Мы достигли немало. С 2013 года в корне поменяли порядок распоряжения землёй, в части обязательного соблюдения конкурентных процедур при предоставлении земельных участков под коммерческое строительство. Сегодня разработанная нами нормативная база взята за основу не только районами республики, но и за пределами субъекта, - отмечает бывшая чиновница.
Также в посту Анастасия Кузовлева поблагодарила главу Бурятии Алексея Цыденова, «который вник, лично занимался и активно поддержал ряд законодательных инициатив, которые позволили уже на сегодня оформить более 3 тысяч участков гражданам, длительное время жившим без документов на землю и дома, имеющим проблемы с границами участков».
- Я видела тысячи глаз людей, которые шли в комитет с надеждой, я видела счастливые взгляды, когда они понимали, что пришли к человеку, который сделает всё, чтобы помочь им, а его должность – это инструмент найти решение, порой через не могу. Я всегда была уверена, что не существует нерешаемых проблем. Важно найти ключ, иметь волю и желание помочь в любой ситуации, - заключила бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию.
Сегодня же администрация Улан-Удэ сообщила, что распоряжения об освобождении от занимаемых должностей уже подписаны. «Председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации Улан-Удэ А.А. Кузовлева и директор культурно-спортивного комплекса Ю.В. Хастаев подали заявления об увольнении по собственному желанию», - говорится в сообщении мэрии.
Место директора КСК займёт Юрий Сибиряков, некогда руководивший пресс-службой администрации Улан-Удэ, а до недавнего времени трудившийся в комитете по социальной и молодёжной политике. Место председателя КУИ пока вакантно.
МУП «Культурно-спортивный комплекс Улан-Удэ» является подведомственным учреждением комитета по управлению имуществом и землепользованию, в полномочия которого входит контроль за деятельностью этого предприятия.
Уволенная Анастасия Кузовлева: «Позволю не согласиться с методами»
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