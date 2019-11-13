В Бурятии появились первые профессиональные няни

Няни прошли обучающий онлайн-курс и получили сертификаты



В Москве прошёл итоговый форум «Сообщество». В форуме принимала участие специалист по дошкольному образованию минобрнауки Бурятии Алёна Зайцева. Именно ей были вручены свидетельства о прохождении обучения и сертификаты «Профессиональных Нянь» для передачи их первым сертифицированным няням Бурятии, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.



В ноябре прошедшие обучение няни получили свои свидетельства о прохождении обучения и сертификаты. Обучение проходило в июне в центре профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь. Будущие няни изучили серию онлайн-семинаров в рамках проекта «Профессиональные няни — детям!».



В июне Бурятия оказалась среди семи пилотных регионов, где будет апробирована новая образовательная система. Проект реализуется ещё в 6 регионах России при поддержке Фонда президентских грантов: Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.



