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В Бурятии появились первые профессиональные няни

В Бурятии появились первые профессиональные няни
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Няни прошли обучающий онлайн-курс и получили сертификаты

В Москве прошёл итоговый форум «Сообщество». В форуме принимала участие специалист по дошкольному образованию минобрнауки Бурятии Алёна Зайцева. Именно ей были вручены свидетельства о прохождении обучения и сертификаты «Профессиональных Нянь» для передачи их первым сертифицированным няням Бурятии, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

В ноябре прошедшие обучение няни получили свои свидетельства о прохождении обучения и сертификаты. Обучение проходило в июне в центре профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь. Будущие няни изучили серию онлайн-семинаров в рамках проекта «Профессиональные няни — детям!».

В июне Бурятия оказалась среди семи пилотных регионов, где будет апробирована новая образовательная система. Проект реализуется ещё в 6 регионах России при поддержке Фонда президентских грантов: Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

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